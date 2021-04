A13: chiusa per 2 settimane l'entrata della stazione di Monselice verso Padova

Per lavori di manutenzione degli appoggi, sarà necessario chiudere la stazione di Monselice dell'A13, in entrata verso Padova, a partire dalle 20 di martedì 6 e fino alle 22 di sabato 24 aprile e comunque fino al termine delle lavorazioni. Questa modalità consente di lavorare in continuità, sette giorni su sette, comprimendo al minimo la durata delle attività programmate in questo periodo anche alla luce dei bassi flussi di traffico, per via delle limitazioni agli spostamenti nell'ambito delle misure di contenimento per il Covid-19.

Le deviazioni

Per consentire lo svolgimento delle attività, chi da Bologna è diretto verso Padova transiterà in deviazione sulla corsia della carreggiata opposta, mentre chi da Padova è diretto verso Bologna transiterà su una sola corsia nel tratto compreso tra le stazioni di Monselice e Terme Euganee. Pertanto, in considerazione dei locali spostamenti, si potrebbero registrare tempi di percorrenza superiori alla norma, in particolare nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 9 e tra le 16 e le 18. Per consentire lo stesso tipo di attività, previste a partire dal 10 aprile sul canale Navegale (km 80+600), sarà installata nel tratto compreso tra Boara e Monselice una deviazione sulla carreggiata in direzione nord e una riduzione nella direzione opposta. Tale cantierizzazione consentirà di portare avanti i lavori senza la programmazione di chiusure di tratta, garantendo, per tutta la durata delle attività, il traffico in entrambe le direzioni. Si segnala che potrebbero verificarsi accodamenti, in entrambe le direzioni, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 9 e tra le 16 e le 18. In alternativa, i veicoli leggeri potranno entrare alla stazione di Terme Euganee sulla A13, dopo aver percorso, da Monselice, la viabilità ordinaria: Via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9 e Via Mincana. I mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Terme Euganee sulla A13 dopo aver percorso, da Monselice, la viabilità ordinaria: SP5, SR104, Via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve Via Padova, Via Ponte di Riva, SP17, SP9, località Due Carrare da cui poter rientrare al casello di Terme Euganee.

Aggiornamenti

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.