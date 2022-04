Carreggiata ridotta in autostrada per lavori: ecco dove e quando

La larghezza delle corsie sarà ridotta per qualche giorno a causa di alcuni lavori alla pavimentazione dell'autostrada. Sarà necessario fare attenzione.

I lavori

Sono previsti dei lavori all'asfalto dell'autostrada A4 Brescia-Padova e questo porterà a dei cambiamenti per la circolazione. Nelle notti tra mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, dalle 21 alle 6, e ancora dalle 21 di venerdì 29 aprile alle 24 di domenica 1 maggio nel tratto compreso tra i caselli di Grisignano e di Padova ovest sulla carreggiata in direzione Venezia si viaggerà su due corsie. Una di queste avrà una larghezza ridotta per cui sarà necessario ridurre la velocità e fare attenzione.