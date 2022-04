Chiude per una notte una stazione lungo la A13: ecco i percorsi alternativi

Lavori sulla pavimentazione dell'autostrada saranno il motivo per cui la stazione di Rovigo sud Villamarzana sarà chiusa, lungo la A13 Padova-Bologna.

La chiusura

Tra le 22 di giovedì 21 aprile e le 6 di venerdì 22 aprile i viaggiatori dovranno deviare dal loro percorso: la stazione di Rovigo sud Villamarzana lungo la A13 Padova-Bologna sarà chiusa. Durante quella notte saranno eseguiti alcuni lavori alla pavimentazione e non è possibile permettere la circolazione delle auto mentre gli operai sono al lavoro. In alternativa, per chi dovesse comunque mettersi in viaggio, è possibile uscire alla stazione di Rovigo o di Occhiobello.