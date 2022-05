Lavori sulle autostrade, carreggiata ridotta in un caso e chiusura del casello in un altro

Alcuni lavori interesseranno i tratti di autostrada che si trovano sul territorio padovano. Si tratta dell'A4 tra Grisignano e Padova Ovest e della A13.

I lavori

Il tratto di autostrada A4 Brescia-Padova tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest subirà dei lavori alla pavimentazione stradale. Per questo chi viaggerà verso Venezia lo farà su due corsie di cui una a larghezza ridotta: l'intervento sarà effettuato dalle 21 di giovedì 5 maggio alle 6 del giorno successivo e poi dalle 21 di venerdì 6 maggio alle 24 di domenica 8 maggio. Ma non è l'unico punto dove si svolgeranno dei lavori. Anche l'autostrada A13 Bologna-Padova sarà interessata. Dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 maggio sarà chiusa la stazione di Monselice in entrambe le direzioni. Per cui non si potrà accedere all'autostrada nè uscirne da quel casello. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Terme Euganee e Boara.

.