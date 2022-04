Lavori sulla A13, un tratto di autostrada chiude per tre notti consecutive

I lavori saranno eseguiti di notte e gli automobilisti dovranno uscire dall'autostrada A13 e deviare dal percorso stabilito. Questo per tre notti consecutive.

Le chiusure

Lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova si svolgeranno dei lavori sulla pavimentazione in orario notturno. Il tratto compreso tra Boara e Monselice, in direzione della città del Santo, resterà chiuso nella notte di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 aprile tra le 22 e le 6. Questo per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, riducendo al minimo il rischio di incidenti. Per coloro che non possono rinunciare al viaggio è possibile uscire al casello di Boara, percorrere la SS16 adriatica e la SP5 per poi rientrare dal casello di Monselice sulla A13 e continuare il percorso in autostrada. Non sono previste chiusure per chi viaggia nella direzione opposta, verso Bologna.