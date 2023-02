Interventi programmati in autostrada, nel Padovano si viaggia su una sola corsia

Periodo di intensi lavori autostradali sul nostro territorio: dopo i vari interventi che hanno interessato la A13 Padova-Bologna ora è il turno della A4 Brescia-Padova.

Lavori

Lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per cantieri sparsi inerenti lavori di riqualificazione e sostituzione della segnaletica verticale in carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est (Km.362+650 e km.356+850) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti di lunedì 6 e mercoledì 8 febbraio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. La Società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.