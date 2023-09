Lavori urgenti, in autostrada per due giorni si viaggerà su una sola corsia

Un intervento che non può più attendere: lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per cantieri urgenti di rifacimento della pavimentazione stradale, dal chilometro 240+600 al chilometro 238+500 in carreggiata ovest direzione Milano - tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano - si viaggerà su una sola corsia o due corsie di cui una ridotta dalle ore 21 di venerdì 15 settembre fino alle ore 14 di domenica 17 settembre.

Lavori

Il tratto interessato dai lavori di asfaltatura è lungo circa due chilometri, e l'utilizzo di mezzi voluminosi costringe inevitabilmente alla chiusura di più di una corsia per evitare soprattutto alla notte che sia i lavoratori che gli automobilisti possano incappare in situazioni di pericolo. Ad annunciarlo è A4 Holding, che spiega anche come «la società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni». Per avere ulteriori informazioni aggiornate in tempo reale è possibile consultare il sito https://inviaggio.autobspd.it/.