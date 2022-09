Lavori in autostrada, tripla modifica alla viabilità tra chiusure e corsie ridotte

Tra chiusure e riduzione di corsie: inizio settimana di lavori nelle autostrade che attraversano il territorio padovano.

Ramo di allacciamento

Per consentire attività di ispezione dei cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna sul ramo di allacciamento A4/ A13 per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Padova est sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria (Corso Argentina e Corso Stati Uniti) ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, per proseguire verso Bologna.

Padova Est

Lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per lavori di ripristino di barriere di sicurezza, in carreggiata Est verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano del casello di Padova Est (km 356+688) dalle ore 21 di lunedì 12 fino alle ore 6 di martedì 13 settembre.

Riparazione giunti

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per lavori di riparazione dei giunti del ponte sul fiume Fratte, tra i caselli di S. Margherita d’Adige e Piacenza d’Adige (al km 10+900), in carreggiata Sud (direzione Rovigo) si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 7 alle ore 21 di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre.