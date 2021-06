Lavori di manutenzione tra Padova est e Padova ovest: le modifiche alla viabilità

Per lavori di manutenzione di un portale a cavalletto, sull'autostrada A4 in careggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest (al km 362+000), si viaggerà su una sola corsia dalle ore 20 di martedì 29 giugno alle ore 6 di mercoledì 30 giugno 2021

