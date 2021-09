Borgomagno, via libera ai lavori per ripristinare il doppio senso

Iniziati questa mattina, termineranno già in settimana. Per chi arriva dal centro e vuole entrare all'Arcella è riservata la vecchia corsia di autobus e taxi in condivisione con il tram

Sono iniziati oggi 13 settembre i lavori al cavalcavia Borgomagno per permettere che si ritorni al doppio senso. Entro pochi giorni, il ponte che scavalca la stazione e collega l'Arcella al centro potrà essere percorso dalle auto anche nel senso opposto. Da gennaio, infatti, a causa dei lavori di restauro e rafforzamento del cavalcavia, la riservata alle auto non è più a doppio senso, ma è aperta solo per chi proviene dall'Arcella. L'alternativa per chi arriva dal centro è quella di via Sarpi e poi il cavalcavia Camerini, che grazie all'apertura al traffico di via Toti, ha reso facilmente raggiungibile via Tiziano Aspetti.

I lavori

Iniziati questa mattina termineranno già in settimana e riguarderanno lo spartitraffico difronte alla fermata dell'autobus, poi la segnaletica orizzontale e verticale e la sincronizzazione dei semafori con quelli del tram. Questo perché non sarà più utilizzata la vecchia carreggiata, che rimarrà a senso unico, bensì quella riservata a bus e taxi. Chi arriva quindi da viale Codalunga o viale Tommaseo, potrà proseguire sul cavalcavia prendendo quella corsia, che poi si andrà ad unire alla corsia Est del Borgomagno, che per il resto della strada sarà in condivisione con il tram. Per attivarla servirà cambiare.