Strade, marciapiedi e passerelle ciclopedonali da sistemare: sarà un autunno di cantieri

Sono in corso in questi giorni alcuni cantieri nel territorio di Vigodarzere per la messa in sicurezza di alcuni tratti del territorio particolarmente ammalorati, mentre altri sono in procinto di partire.

Lavori

«Si tratta di interventi puntuali - spiega il sindaco Adolfo Zordan - che rispondono alla necessità di abbattere alcune barriere architettoniche e alle dirette richieste dei cittadini. Sulla base anche di alcune di queste si è stilato il programma degli interventi, suddivisi in due tranche di lavori, che abbiamo potuto eseguire grazie a due finanziamenti ministeriali, che provengono dalla legge di bilancio. Le risorse erano comunque limitate, pertanto abbiamo dovuto stilare un programma di interventi in base alle priorità». Con 90 mila euro giunti il Comune ha già sistemato buche e dislivelli e realizzato le discese dei marciapiedi di via Falcone e via Don Milani. Il cantiere si è spostato ora in via Ca’ Pisani, dove sarà anche sostituita la cordonata del marciapiede attorno al monumento ai caduti, con la realizzazione di una pavimentazione a betonelle; e proseguirà poi in via Risorgimento nella frazione di Tavo. Già completata anche la sistemazione del pavimento della passerella ciclopedonale che affianca il sottopasso di Terraglione. La ditta ha ripavimentato la struttura con assi di legno e ha eseguito anche una disinfestazione dalla vegetazione che aveva invaso le estremità della passerella ed eseguito la pulizia dei canali di raccolta delle acque meteoriche.

Marciapiedi e segnaletica

«Ho incontrato personalmente una cittadina residente in via Falcone – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Moreno Boschello –, contenta dell’intervento appena eseguito lungo la strada, che le permette adesso di spostarsi agevolmente con il deambulatore che è costretta ad usare per muoversi». Prossima tranche di lavori, che sarà possibile eseguire grazie a un ulteriore contributo statale di 90 mila euro, riguarderà a breve alcuni tratti di via Vendramin, Battisti, Don Guzzo, Cavino, Mazzini, Da Vinci e in via Ca’ Pisani (angolo via Ca’ Zusto), dove sarà rifatto il manto del marciapiede, mentre saranno creati due abbassamenti e un attraversamento pedonale in via Roma davanti al monumento ai caduti. Infine alla scuola primaria Don Bosco sarà rifatto il marciapiede che la collega alla palestra: verrà ampliato dagli attuali 50 a 120 centimetri e sarà ripavimentato utilizzando un pigmento colorato in similitudine alle tinte vivaci che ricoprono le pareti della palestra. Contemporaneamente sono partiti anche i lavori di sostituzione e implementazione della segnaletica orizzontale e verticale nelle vie del paese: anche in questo caso si sono rivelate preziose le segnalazioni che i cittadini hanno trasmesso in municipio attraverso il portale comunale.