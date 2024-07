Casa di comunità a Camposampiero, in corso i lavori per terminarla entro il prossimo marzo

“Proseguono a pieno ritmo i lavori di realizzazione per la casa di comunità di Camposampiero, che sarà attigua all’ospedale. Si tratta di una struttura fondamentale per coordinare i servizi offerti nel territorio, soprattutto di prima assistenza, a beneficio dei malati cronici e di altri situazioni di fragilità. I cittadini del Camposampierese e non solo, che la attendono da tempo, potranno utilizzarla nei prossimi mesi” con queste parole il *consigliere regionale* della *Lega-Liga Giulio Centenaro* commenta il proseguo dell’intervento, rassicurando la cittadinanza sulle tempistiche. “La realizzazione dell’opera costa 1.841.326,41 euro a base d'asta, a cui va tolto il ribasso del 14,5 per cento e aggiunti 50mila euro di oneri per la sicurezza. Si concluderà il prossimo marzo e sarà finanziata anche grazie ai fondi del PNRR. Nel frattempo, continuerò a seguire l'andamento del cantiere”.