Estate di lunghi lavori stradali nell'Alta: deviazioni per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si informa che per lavori stradali sarà interdetto al traffico l’incrocio di Borgo Padova a Cittadella, pertanto da inizio servizio di martedì 28 luglio per circa tre settimane (o comunque fino al termine dei lavori) i percorsi delle autolinee Padova-Bassano, Cittadella-Villa del Conte-Padova e Cittadella-Carmignano di Brenta-Padova verranno modificati come segue:

Autolinea Padova - Bassano. Da Padova: giunti a Cittadella dopo il passaggio a livello si svolterà a sinistra per via Cà Nave si proseguirà diritti fino alla fine della strada, quindi ci si immetterà sulla tangenziale si seguiranno le indicazioni per Bassano e alla rotatoria di Borgo Bassano si svolterà a sinistra per il normale percorso di linea. La corsa in partenza da Cittadella per Bassano delle ore 5.45 transita regolarmente. Da Bassano: normale percorso di linea. Fermate sospese: Cittadella viale Stazione FS, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso, Cittadella Porta Vicenza. Fermata sostitutiva: via Cà Nave vicino sede INPS.

Da Padova: giunti a Cittadella dopo il passaggio a livello si svolterà a sinistra per via Cà Nave si proseguirà diritti fino alla fine della strada, quindi ci si immetterà sulla tangenziale si seguiranno le indicazioni per Bassano e alla rotatoria di Borgo Bassano si svolterà a sinistra per il normale percorso di linea. La corsa in partenza da Cittadella per Bassano delle ore 5.45 transita regolarmente. Da Bassano: normale percorso di linea. Fermate sospese: Cittadella viale Stazione FS, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso, Cittadella Porta Vicenza. Fermata sostitutiva: via Cà Nave vicino sede INPS. Autolinea Cittadella - Villa del Conte - Padova. Da Cittadella: le corse in partenza da Cittadella dirette a Villa del Conte/Padova effettueranno la partenza dalla fermata denominata da Gamba in via Borgo Treviso con il seguente percorso in deviazione: usciti dal deposito si raggiungerà Cittadella per via Borgo Treviso si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello e si raggiungerà la fermata Cittadella da Gamba. Da Padova: giunti a Cittadella in via Borgo Treviso si effettuerà manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello, quindi ci si posizionerà sulla fermata del capolinea provvisorio Cittadella da Gamba. Corse in arrivo a Cittadella da Padova via Villa del Conte: le corse che terminano il servizio a Cittadella che devono raggiungere il deposito autobus se sprovviste di viaggiatori, giunte alla grande rotatoria di Cittadella dopo il sottopasso ferroviario, proseguiranno diritti fino a raggiungere il deposito autobus. Fermate sospese: Cittadella Riva IV Novembre Consorzio Agrario, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso Bersagliere. Fermata sostitutiva: Cittadella “da Gamba” in via Borgo Treviso.

Da Cittadella: le corse in partenza da Cittadella dirette a Villa del Conte/Padova effettueranno la partenza dalla fermata denominata da Gamba in via Borgo Treviso con il seguente percorso in deviazione: usciti dal deposito si raggiungerà Cittadella per via Borgo Treviso si effettuerà la manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello e si raggiungerà la fermata Cittadella da Gamba. Da Padova: giunti a Cittadella in via Borgo Treviso si effettuerà manovra di inversione sulla rotatoria prima del passaggio a livello, quindi ci si posizionerà sulla fermata del capolinea provvisorio Cittadella da Gamba. Corse in arrivo a Cittadella da Padova via Villa del Conte: le corse che terminano il servizio a Cittadella che devono raggiungere il deposito autobus se sprovviste di viaggiatori, giunte alla grande rotatoria di Cittadella dopo il sottopasso ferroviario, proseguiranno diritti fino a raggiungere il deposito autobus. Fermate sospese: Cittadella Riva IV Novembre Consorzio Agrario, Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso Bersagliere. Fermata sostitutiva: Cittadella “da Gamba” in via Borgo Treviso. Autolinea Padova - Carmignano - Cittadella. Da Padova/Carmignano: normale percorso di linea fino alla fermata “ Cittadella Consorzio” dove di effettuerà il capolinea. Da Cittadella: in partenza dal Consorzio Agrario si svolterà a destra per Via Verdi, si proseguirà dritti fino allo stop di via Ca’ Nava dove si svolterà a destra, si proseguirà dritti e al termine della stessa si svolterà a destra per la tangenziale, quindi dritti per riprendere il normale percorso di linea. Fermate sospese: Cittadella Ospedale, Cittadella Porta Treviso, Cittadella Porta Vicenza. Fermata sostitutiva: Cittadella Consorzio".