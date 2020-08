Chiusure e sensi unici alternati: come cambia la viabilità a Padova nella settimana di Ferragosto

Quadrupla chiusura stradale a Padova nella settimana che porta a Ferragosto.

Via Giorgione

Chiusura temporanea al traffico per via Giorgione (tratto in prossimità dell’incrocio con via Tiziano Aspetti) da lunedì 10 a martedì 11 agosto dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per un intervento di manutenzione ad una presa del gas.

Via Sant'Agnese

Chiusura temporanea al traffico per via Sant'Agnese (tratto compreso tra via San Polo e via Dante) da lunedì 10 a martedì 11 agosto dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per lavori di soppressione di una presa del gas. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Sant’Agnese compreso tra l’area di cantiere e via Dante.

Vicolo dei Dotto

Chiusura temporanea al traffico per vicolo dei Dotto da lunedì 10 a venerdì 14 agosto per un intervento di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto.

Via San Pietro

Chiusura temporanea al traffico per via San Pietro (tratto compreso tra via San Polo e via Rolando Da Piazzola) mercoledì 12 agosto dalle ore 9 alle ore 17 per lavori in un cantiere edile con l’impiego di un moviere all’incrocio Dante-San Pietro. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via San Pietro compreso tra l’area di cantiere e via Dante.