Lavori urgenti sulle tubature del gas: quadrupla chiusura stradale in città

Quadrupla chiusura stradale in città per lavori relativi alle condotte del gas.

Via Giardinetto

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giardinetto - tratto compreso tra il numero civico 6 ed il numero civico 8 - da lunedì 13 a venerdì 17 marzo dalle ore 8 alle ore 18. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private;

Vie Fornaci e Sperone Speroni

Per eseguire la modifica di un allaccio alla condotta del gas viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare nelle vie:

Fornaci, tratto secondario adducente al numero civico 66, da lunedì 13 a venerdì 17 marzo dalle ore 8.30 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro di cui in premessa. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

Sperone Speroni, tratto compreso tra via Brondolo e via Santa Rosa, da lunedì 13 a venerdì 17 marzo dalle ore 8 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato “a vista” nel tratto di via Sperone Speroni compreso tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Brondolo e via Santa Rosa.

Vicolo Bernardo Parentino

Per effettuare la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare in vicolo Bernardo Parentino, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 13 a venerdì marzo dalle ore 8.30 alle ore 17 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in vicolo Bernardo Parentino, ambo i lati, per il medesimo periodo Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.