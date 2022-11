Asfaltature e installazione di nuovi varchi Ztl: quattro chiusure stradali in centro

Quattro chiusure stradali in vista a Padova.

Via Cesare Battisti

Chiusura al traffico veicolare di via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Degli Zabarella e via Fabio Filzi) dalle ore 9 di lunedì 21 alle ore 17 di venerdì 25 novembre - in ciascun giorno per il tempo strettamente legato alla operatività del cantiere - per la realizzazione del nuovo varco di controllo elettronico in uscita dalla Ztl - Zona a traffico limitato.

Via Enrico Berlinguer

Chiusura al traffico veicolare di via Enrico Berlinguer da lunedì 28 novembre a venerdì 9 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18 (per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) per il rifacimento del manto d’usura danneggiato a seguito di scavi precedentemente effettuati.

Riviera Albertino Mussato

Chiusura al traffico veicolare di riviera Albertino Mussato (tratto compreso tra via San Pietro e corso Milano) lunedì 28/ novembre dalle ore 9 alle ore 16 per l’installazione di una canna fumaria in un edificio;

Via dei Tadi

Chiusura al traffico veicolare di area di intersezione tra via Dei Tadi e via Concariola e riviera Albertino Mussato da lunedì 21 a sabato 26 novembre dalle ore 22 alle ore 6 (per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, con contemporanea chiusura di ponte San Giovanni delle Navi) per un intervento urgente di risanamento della pavimentazione stradale.