Tra proroghe e urgenze: sette chiusure stradali in città

Alcune confermate, altre nuove di zecca: i lavori stradali in città comportano chiusure e modifiche alla viabilità.

Proroghe

Partiamo dalle proroghe: via San Francesco nel tratto compreso tra via Del Santo e riviera Dei Ponti Romani rimarrà chiusa fino al’11 settembre per un intervento di ripristino della pavimentazione stradale in materiale lapideo, così come via della Biscia nel tratto compreso tra via C. Matteucci ed il numero civico 131 - per tratte funzionali all’andamento dei lavori - per la sostituzione della condotta del gas metano, mentre via Galileo Galilei rimarrà chiusa fino a venerdì 1 settembre per i lavori relativi allo scavo con posa di cavidotto

Ponte di Voltabarozzo

L'impalcato est del ponte di Voltabarozzo rimarrà chiuso dalle ore 6 di lunedì 28 alle ore 20 di mercoledì 30 agosto per un intervento di manutenzione straordinaria della soletta dell'impalcato.

Via Antonio da Baone

Via Antonio da Baone - nel tratto antistante il numero civico 1 in entrambi i lati - rimarrà chiusa da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (previsto un giorno) per una modifica di un allaccio della condotta del gas. Viene inoltre istituito contemporaneamente anche il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo.

Via Sebastiano Caboto

Via Sebastiano Caboto, nel tratto antistante il numero civico 20 - in entrambi i lati - sarà chiusa da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (previsto un giorno) per una modifica di un allaccio della condotta del gas. Viene inoltre istituito contemporaneamente anche il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo.

Lungargine Terranegra

Sarà infine istituito temporaneamente il senso unico di circolazione su lungargine Terranegra, tratto compreso tra via J. Facciolati e via R. Nasini, con questa direzione di marcia, da venerdì 25 agosto a martedì 12 settembre per un intervento di sostituzione della condotta del gas metano per la risoluzione delle interferenze lungo la linea Sir3 del tram. Contemporaneamente verranno istituiti il doppio senso di circolazione sul ponte di Voltabarozzo, campata ovest, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t sul ponte di Voltabarozzo, campata est, il divieto di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti il ponte di Voltabarozzo, giunti all’incrocio con i lungargini Sabbionari e S. Ziani, l’obbligo di proseguire dritto per i veicoli percorrenti via Jacopo Facciolati, giunti all’incrocio con lungargine Terranegra e la chiusura dei seguenti percorsi ciclopedonali, da martedì 29 a mercoledì 30 agosto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di una particolare lavorazione (prevista mezza giornata): lungargine Terranegra, tratto compreso tra via J. Facciolati e via R. Nasini e collegamento tra passeggiata M. Lazzari e lungargine Terranegra.