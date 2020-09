Lavori urgenti di modifica all'allacciamento del gas, ma non solo: quattro chiusure stradali a Padova

Previste a Padova nei prossimi giorni quattro diverse chiusure stradali.

Via Sebastiano Caboto

Chiusura temporanea al traffico in via Sebastiano Caboto (tratto prospiciente il numero civico 15) mercoledì 30 settembre dalle ore 8.30 alle ore 17.30 per il un getto di calcestruzzo all’interno di un cantiere.

Via Giuseppe Cesare Abba

Chiusura temporanea al traffico in via Giuseppe Cesare Abba da mercoledì 30 settembre a giovedì primo ottobre dalle ore 9 alle ore 12 per il rifacimento della pavimentazione esterna di un edificio.

Via dei Fabbri

Chiusura temporanea al traffico in via dei Fabbri (in prossimità del numero civico 15) lunedì 28 settembre dalle ore 13.30 alle ore 15.30 per un trasloco presso un immobile con contemporanea istituzione del senso unico alternato a vista in via San Martino e Solferino (tratto compreso tra via Dei Fabbri e via Dell’Arco).

Via Monterotondo

Chiusura temporanea al traffico in via Monterotondo (tratto prospiciente il numero civico 25) da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per dei lavori urgenti di modifica all'allacciamento del gas, con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Monterotondo (tratto prospiciente il numero civico 25, ambo i lati).