Per interventi di manutenzione, pulizia e riparazione: quattro chiusure stradali in vista a Padova

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare:

Via Pietro Pomponazzi

Chiusura al traffico veicolare per via Pietro Pomponazzi (tratto secondario compreso tra i numeri civici 27 e 29) giovedì 30 luglio dalle ore 8 alle ore 12 per poter effettuare un getto di calcestruzzo in un cantiere edile.

Riviera Albertino Mussato

Chiusura al traffico veicolare per riviera Albertino Mussato (tratto compreso tra via Rolando Da Piazzola e il numero civico 6) da giovedì 30 a venerdì 31 luglio dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di manutenzione urgente a un presa del gas.

Via Cesare Battisti

Chiusura al traffico veicolare per via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Santa Sofia e via Santa Caterina) domenica 2 agosto dalle ore 8 alle ore 13 per un intervento di pulizia idrodinamica con canal jet e di video ispezione del tratto della condotta fognaria, con contemporanea inversione dell’attuale senso unico di circolazione in via Santa Sofia (tratto compreso tra via C. Battisti e via S. Francesco), con questa nuova direzione di marcia; via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, con questa direzione di marcia; via Cesare Battisti, tratto compreso tra via Ospedale Civile e via Santa Caterina, con questa direzione di marcia. In via Damiano Chiesa, infine, verrà istituito il senso unico alternato “a vista”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Giacomo Andrea Giacomini

Chiusura al traffico veicolare per via Giacomo Andrea Giacomini (tratto prospiciente il numero civico 6) da lunedì 3 a martedì 4 agosto dalle ore 8 alle ore 18 per un intervento di riparazione della condotta fognaria.