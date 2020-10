Urgenti lavori stradali di ripristino danni dopo un incidente: chiude lo svincolo autostradale

Sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle ore 22 di giovedì 15 alle ore 6 di venerdì 16 ottobre sarà chiuso, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna.

Alternativa

In alternativa, a chi proviene da Milano, si consiglia di uscire alla stazione di Padova Est sulla A4 Torino-Trieste e percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti, con ingresso sulla A13 Bologna-Padova, alla stazione di Padova Zona Industriale. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.