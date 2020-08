Urgente ripristino della pavimentazione stradale: chiusura in vista per la bretella di immissione

Ripristino della pavimentazione stradale. Uguale chiusura: una giornata di stop al traffico per la bretella di immissione nella rotatoria di via Fra' Paolo Sarpi-cavalcavia Dalmazia, (per le provenienze da viale Codalunga - stazione FS).

Chiusura

A darne notizia è il Comune di Padova con un'ordinanza: dato che per “l’esecuzione di tali lavori e l’allestimento del relativo cantiere sarà necessario occupare la carreggiata della suddetta bretella” viene ordinata la chiusura temporanea al traffico veicolare mercoledì 12 agosto dalle ore 9 alle ore 18.30 e la contemporanea istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in via Fra' Paolo Sarpi (“bretellina” di uscita dalla rotatoria Sarpi-Dalmazia) per il medesimo periodo.