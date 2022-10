Sospensione del servizio idrico e chiusura al traffico in una via cittadina

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, per consentire un intervento di manutenzione di una condotta idrica, domenica 16 ottobre via Guido Reni verrà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Fornace Morandi e via Cardinale Callegari dalle ore 7 alle ore 19 circa.

Lavori

Il cantiere si svilupperà all’altezza del civico 87 di via Guido Reni nelle immediate adiacenze del semaforo. Il traffico veicolare proveniente da via Pontevigodarzere e da via Fornace Morandi verrà deviato in via del Plebiscito, mentre il traffico proveniente da Padova, verrà deviato in via Cardinale Callegari e successivamente in via del Plebiscito. Sarà consentito il transito ai soli residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi pubblici (tram compreso). Contestualmente per consentire il lavoro di riparazione della condotta, sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 9 alle ore 12 in via Guido Reni (dal civico 67 all’87) e in via Aita.