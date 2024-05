Tratti autostradali chiusi o a corsie ridotte, tre interventi nel Padovano

La prossima sarà una settimana caratterizzata dai lavori sulle autostrade nel Padovano, con chiusure notturne o riduzioni di corsie.

Padova Ovest-Grisignano

Lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, per cantieri di manutenzione delle aree di servizio Limenella Est ed Ovest dal Km 256+000 al Km 254+000, in carreggiata est (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Sempre per i lavori di cui sopra, dal Km 254+000 al Km 256+000, in carreggiata ovest (direzione Venezia) tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, si viaggerà su una sola corsia di marcia o due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Monselice-Terme Euganee

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria - via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9 via Mincana - e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee. Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, SP92, SP14 Conselve via Padova SP17, SP9, Due Carrare e rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.

Padova Sud-Padova zona industriale

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in direzione della A4 Torino-Trieste, dalle 22 di martedì 7 alle 6 di mercoledì 8 maggio e nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22-6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Padova, sud, percorrere la viabilità ordinaria: Diramazione Padova sud, Corso Primo Maggio, Corso Esperanto, Corso Stati Uniti e rientrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.