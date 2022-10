Via Gattamelata, partono i lavori per la seconda pista ciclabile dopo quello dello Iov

Il tratto è lungo 500 metri. E si trova in un asse viario importante, trafficato, e a ridosso dello Iov, polo sanitario molto frequentato. Sono partiti i lavori cantieri per la realizzazione della pista ciclabile di via Gattamelata. Il progetto, che rientra nell'ambito più ampio della Bicipolitana, sarà completato entro due mesi circa e costa 300 mila euro. «Con l'arrivo della pista ciclabile diamo una risposta ai molti ciclisti che ogni giorno si muovono lungo questo itinerario - spiega il, vicesindaco Andrea Micalizzi, che sul progetto ha collaborato con l'assessore all'urbanistica, Andrea Ragona - .Realizzeremo in quota la corsia riservata ai velocipedi, che quindi sarà su una sede protetta rispetto alla carreggiata delle auto, e non è escluso che un tratto in futuro possa addirittura scendere dalla strada e correre parallelo e attiguo alle mura. Dopo questo primo intervento, ne effettueremo altri: la nostra idea è di collegare poi questo tratto di ciclabile agli altri, in maniera da avere una rete efficiente». Verranno realizzati anche dei parcheggi dal lato opposto.