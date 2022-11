Cimiteri comunali, completati i lavori di sistemazione

Sono stati completati ad Albignasego i lavori di sistemazione dei cimiteri comunali, iniziati in estate.

Cimiteri

Spiega in merito Davide Mauri, consigliere delegato ai progetti di riqualificazione dei servizi cimiteriali: «Partire durante l’estate con le manutenzioni ai cimiteri è stato necessario perché in questo modo è stato possibile far trovare alle persone dei luoghi ordinati e decorosi alla festa dei defunti. Ci stava particolarmente a cuore completare tutto in tempo. Nei mesi scorsi è stato potato tutto il patrimonio arboreo presente e sono stati tenuti ordinati tutti i corridoi erbosi esterni e attorno ai cimiteri, compresi i fossati che da molto tempo non venivano puliti. È stata prevista inoltre una dotazione importante di vasi floreali lungo i viali esterni e interni alle aree perimetrali. La reciproca collaborazione con l'assessore all'Ambiente, Valentina Luise, ha dato risultati concreti e costanti».

Festa dei defunti

In occasione della festa dei defunti, è stato aumentato il numero di contenitori dei rifiuti che sono stati ciclicamente svuotati durante le giornate più intense delle visite, aumentando anche la quantità di attrezzi a disposizione del pubblico per la cura delle tombe, delle cappelline private e degli spazi di passaggio. Aggiunge Mauri: «Ci siamo inoltre occupati di quelle tombe che non hanno da tempo alcuna cura, rimuovendo la vegetazione infestante. Sono state inoltre eseguite opere di manutenzione murarie, idrauliche e di arredo cimiteriale come la ricollocazione della guaina catramata nella parte sovrastante ai servizi igienici nel cimitero di Carpanedo, dove abbiamo inoltre ripristinato gli intonaci e ridipinto le pareti. La gestione di un patrimonio così ampio e sviluppato su tre frazioni è molto difficile e complesso, ma anche grazie al lavoro dei nostri operai e degli uffici e di tanti volontari che hanno dato il loro tempo siamo riusciti assieme a dare ai cimiteri pulizia, efficienza e bellezza». L'ultimo intervento in ordine di tempo è stata la sostituzione della fontana principale del cimitero di Lion.