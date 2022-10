Lavori urgenti per sistemare una condotta fognaria: chiusa una via del centro storico

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, per consentire un intervento di manutenzione di sistemazione di una condotta fognaria, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022, il tratto di via del Vescovado compreso tra Riviera Mussato e via Speroni rimarrà chiuso al traffico veicolare.

Lavori

Per consentire l’accesso ai residenti del tratto di Riviera Mussato, sarà istituito a vista il senso unico alternato, mentre il traffico in generale dovrà deviare sulle vicine via S. Tomaso e via Speroni, così come indicato dagli avvisi dell’ordinanza comunale, affissi nella zona interessata da oggi, mercoledì 26 ottobre, per informare la cittadinanza dei futuri lavori.