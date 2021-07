Un mese di lavori in zona Santa Giustina per bonificare una condotta

Partiranno lunedì 26 luglio in vicolo Cigolo e se ne occuperà AcegasApsAmga. Una volta chiuso il cantiere ci saranno diversi i benefici, tra cui maggiore efficienza idraulica e riduzione delle perdite. Già partita la campagna informativa per i residenti Al via i lavori per la nuova condotta idrica

Lunedì 26 luglio partiranno i lavori di bonifica della condotta idrica di vicolo Cigolo, una delle strade adiacenti a Prato della Valle in zona Santa Giustina. L’intervento durerà fino al 27 agosto e permetterà di riqualificare e potenziare il sistema idrico della zona, nel corso degli anni soggetta a numerosi episodi di rottura. I lavori riguarderanno la sostituzione dell’attuale tubazione con una nuova condotta di diametro 90mm in polietilene ad alta densità, che si estenderà lungo tutta la via per circa 200 metri. Allo scopo di causare il minor disagio possibile ai cittadini, AcegasApsAmga procederà per micro-cantieri. La prima fase, in avvio già da lunedì 26 luglio, riguarderà l’esecuzione di scavi di circa 20 metri, propedeutici al posizionamento della nuova condotta a cui seguiranno le attività di allacciamento. Eventuali sospensioni della fornitura idrica nel corso dei lavori saranno sempre comunicate per tempo alla cittadinanza.

Viabilità

Dal 26 luglio al 27 agosto, vicolo Cigolo sarà temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Nel periodo sarà sempre garantito il traffico pedonale e l’accesso ai residenti. Per garantire la massima informazione possibile sull’intervento, da oggi è partita l’affissione di volantini informativi in loco.

Micalizzi

“La nuova condotta consentirà una notevole riduzione delle perdite, nonché una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico – afferma Andrea Micalizzi, Vicesindaco del Comune di Padova - AcegasApsAmga, insieme all’Amministrazione Comunale, è infatti impegnata in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie e alla distrettualizzazione delle reti, che consente un controllo attivo delle perdite idriche e alla manutenzione delle condotte”.