«Il primo, vero centro civico dell’Arcella»: approvato il progetto esecutivo per i lavori all'ex Marchesi

«Sarà il primo, vero centro civico dell’Arcella»: Andrea Micalizzi presenta il progetto esecutivo - approvato in Giunta comunale - per la riqualificazione dell'ex Marchesi in viale Arcella.

Arcella

Sono i primi lavori che "ufficializza" da quando ha assunto anche la carica di vicesindaco del Comune di Padova, tanto da dichiarare: «Mi fa piacere che siano interventi con una ricaduta sulla socialità e che riguardino servizi importanti per il quartiere. Si tratta di una bella operazione patrimoniale, e il merito è del lavoro corale tra tutte le forze in campo, a partire dai miei compagni di Giunta fino ad arrivare all'impegno profuso dalla consulta di quartiere e delle associazioni, che hanno dimostrato grande voglia di riqualificazione dell'area». L'investimento è di 600mila euro e i lavori (che potrebbero iniziare già in autunno e durare circa un anno) prevedono la realizzazione di una sala civica da 80 posti, 7 sale per le associazioni e gli uffici per anagrafe e servizi sociali. Agli alpini che si trovavano al parco Morandi verrà invece assegnata la casa del custode, già sistemata.