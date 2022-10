Niente più barriere architettoniche: conclusi i lavori al Cimitero Maggiore

L’Amministrazione Comunale di Este punta all’accessibilità: il Famedium del Cimitero Maggiore di Este è infatti ora accessibile anche alle persone con difficoltà motoria, senza più barriere architettoniche.

Cimitero

In particolare, i lavori realizzati al Cimitero Maggiore hanno riguardato la messa in sicurezza della copertura del portico all'ala sinistra del Famedium. Oltre a questo, è stato realizzato un camminamento che percorre il cimitero e che permette di accedere al Famedium su tutte le entrate attualmente presenti. Infine, con attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, è stata realizzata una rampa sul lato sinistro, per agevolare l'accesso alle persone con difficoltà motoria. Le opere di realizzazione del camminamento e della rampa, unitamente ai lavori di messa in sicureza della copertura del portico del Famedium si sono concluse in questi giorni per un valore totale di 250mila euro, di cui 100mila ottenuti attraverso un finanziamento regionale.