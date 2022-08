Nuove condotte e nuovi allacciamenti: conclusi gli interventi nella rete idrica e fognaria

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria nelle vie De Gasperi, Menele, Manzoni e Rossignolo nel Comune di San Giorgio delle Pertiche. Interventi che hanno permesso, inoltre, di sostituire le condotte di distribuzione idrica nelle vie De Gasperi, Menele e Manzoni.

Lavori

«Un ulteriore tassello nell’insieme delle opere che interessano il nostro territorio - afferma il Sindaco Daniele Canella - e mirano ad ampliare la rete fognaria per mitigare l’impatto dell’uomo sull’ambiente, ma anche a diminuire le perdite idriche con interventi sulle condotte, laddove queste richiedano sostituzioni o manutenzioni. Il prossimo intervento è previsto in via Giustiniani, sempre per la rete idrica e fognaria». Afferma Flavio Frasson, presidente di Etra: «Nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche vi sono alcune aree non ancora servite dalla rete di fognatura pubblica. Tra queste i tratti di via De Gasperi, via Menele e via Rossignolo. Le abitazioni presenti in tali zone erano per la maggior parte dotate di vasche Imhoff e fosse settiche, che recapitavano i reflui nella rete idraulica superficiale, con ovvie conseguenze sugli aspetti igienico-sanitari ed ambientali della zona. I reflui confluiranno ora al depuratore di Cadoneghe, evitando il recapito di 0,36 tonnnellate/anno di azoto, 0,045 tonnellate/anno di fosforo e 2,26 tonnellate/anno di carico organico nella rete di scolo superficiale, calcolati sui 100 abitanti equivalenti». I lavori hanno permesso la posa di nuove condotte della fognatura nera, per una lunghezza di 407 metri, e la realizzazione di 29 nuovi allacciamenti. Le utenze sono ora invitate a provvedere agli allacciamenti alla rete pubblica. Nel corso dei lavori, grazie ai cantieri aperti, si è anche provveduto alla sostituzione delle condotte di rete idrica nelle vie Manzoni, De Gasperi e Menele, usurate e soggette a rotture. «Un intervento che si pone nel piano complessivo di riduzione delle perdite sistema idrico gestito da Etra - aggiunge Frasson - che vede interventi di sostituzione di condotte vecchie e ammalorate, ogni qualvolta sia possibile, in cantieri già aperti, oltre a monitoraggi e controlli a rotazione su tutta la rete”. Conclude il sindaco Canella: «Per il futuro sono in programma altri lavori. Tra questi: la nuova fognatura di via Praarie, lungo il tratto stradale interessato dalla realizzazione della pista ciclabile che sta realizzando l’amministrazione comunale; un tratto di fognatura lungo via Giustiniani e, per il prossimo anno, la realizzazione delle condotte fognarie lungo via Cavinati e via Roma».