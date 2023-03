Rimessa a nuovo l'area giochi per bambini ai Giardini di Cristallo

Il Comune di Este interviene per rimettere a nuovo l’area giochi per bambini all’interno dei Giardini del Castello.Verranno infatti effettuati lavori di riqualificazione e miglioramento dell’area, inserendo un nuovo camminamento in calcestre che permetterà un più agile attraversamento dell'area anche a chi presenta difficoltà psicomotorie. Sarà realizzato anche un nuovo manto erboso. Non solo: saranno riqualificati i giochi presenti, in particolare il gioco a torre più amato dai bambini, con interventi che miglioreranno la sicurezza secondo le normative vigenti, l'aspetto e l'accessibilità dello stesso. Verranno riqualificato l’impianto di illuminazione attuale, così come saranno inserite nuove panchine e una nuova fontanella. I lavori inizieranno lunedì 13 marzo e dureranno per circa 30 giorni. L’area sarà interclusa e quindi non utilizzabile per l’intero periodo.

Fornasiero

«Si tratta di una delle aree gioco più importanti e frequentate durante tutto il corso dell’anno da bambini e famiglie, che meritava da tempo un importante intervento di riqualificazione – commenta l’Assessore Alberto Fornasiero. - Era una richiesta che arrivava da numerose famiglie, sulla quale avevamo preso anche un impegno di mandato.»

Pajola

«I lavori di riqualificazione dell’area giochi si inseriscono in un più ampio progetto di valorizzazione dei nostri Giardini del Castello, già avviato con l’intervento in corso presso il Foro Boario e che continuerà con, presumibilmente in autunno, con le opere presso il Vallo marchionale. - commenta il Sindaco Matteo Pajola.