Sospensione servizio idrico, tre vie di Padova rimarranno senza acqua mercoledì

Riceviamo da AcegasApsAmga e pubblichiamo:

"Si informa che per consentire lo svolgimento di lavori programmati sulla rete idrica di Padova, mercoledì 11 agosto dalle ore 13 alle ore 18 non sarà garantita la regolare fornitura d’acqua in via Bembo dal civico 60 al civico 102 e dal civico 61 al civico 79, in via Pio II Piccolomini e in via Bosco Pedrocchi dal civico 1 al civico 43 e dal civico 2 al civico 50. Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’intervento, a partire da, venerdì 6 agosto, è stata attivata nella zona la distribuzione di avvisi informativi. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida".