Lavori urgenti alla condotta idrica: strade chiuse e possibili cali di pressione in tutta la zona

Improvviso perché urgente: AcegasApsAmga informa che per consentire il proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di via Pasubio e di via Montegrappa, a Legnaro, questa sera (venerdì 20 agosto) le due strade saranno chiuse al traffico dalle 18 alle 7 di domani, sabato 21 agosto. La circolazione sarà garantita per i soli residenti.

Disagi

Aggiungono da AcegasApsAmga: «La condotta, del diametro di 40 centimetri, è strategica e rifornisce di acqua la zona del Piovese: potrebbero verificarsi cali di pressione quindi nei comuni di Legnaro, Santangelo di Piove, Piove di Sacco, Brugine e Polverara. Un altro intervento analogo è previsto per la settimana prossima. Ci scusiamo per il disagio».