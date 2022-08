Viabilità, lavori in centro storico: chiuse via dei Tadi e via Savonarola

L'amministrazione comunale ha comunicato le chiusure di alcune strade per le prossime settimane a causa di lavori di ripristino e manutenzione. Ecco l'elenco:

- via Dei Tadi, da lunedì 29/08/2022 a domenica 11/09/2022, per un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale;

- via Savonarola, tratto compreso tra via Petrarca e riviera San Benedetto, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da lunedì 29/08/2022 a domenica 11/09/2022, per un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale;

- via Roberto De Visani, tratto compreso tra via J. Facciolati e via F. Robortello, lunedì 29/08/2022, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per il rifacimento di un allaccio alla rete idrica;

- via San Gregorio Barbarigo, tratto compreso tra via Santa Rosa e via I. Andreini, da lunedì 29/08/2022 a domenica 11/09/2022, per un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale. Contemporaneamente verrà istituita l’inversione dell’attuale senso unico di circolazione, nei seguenti tratti stradali: via Santa Rosa, tratto compreso tra via San Gregorio Barbarigo e via A.F. Bonporti, con questa nuova direzione di marcia e via Andrea Meneghini, tratto compreso tra via C. Dottori e via Rialto, con questa nuova direzione di marcia. Viene inoltre istituito il senso unico alternato “a vista” nei seguenti tratti stradali. via Antonio Francesco Bonporti, tratto compreso tra via Santa Rosa e via San Girolamo, via San Girolamo, tratto compreso tra via San Gregorio Barbarigo e via S. Omboni e via Carlo Dottori. Infine viene istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nei seguenti tratti stradali: via Antonio Francesco Bomporti, tratto compreso tra il numero civico 40 ed il 42, lato civici pari e via San Girolamo, tratto compreso tra il numero civico 14 e via A.F. Bonporti, ambo i lati.