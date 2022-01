Rifacimento dei marciapiedi, partiti in tutta la città i lavori di manutenzione

«Da via Carducci a tutta la città»: questa la "promessa" fatta da Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova, durante il sopralluogo al primo cantiere avviato per la manutenzione dei marciapiedi e la rimozione delle barriere architettoniche, così da migliorare il decoro e l’accessibilità dei quartieri.

Lavori

Dovrebbero concludersi (meteo permettendo) entro la prima settimana di febbraio i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi in via Carducci nel tratto compreso tra via De Amicis e via Marghera. Il progetto, curato dai tecnici del settore Manutenzioni Lavori Pubblici del Comune, prevede interventi di rifacimento dei camminamenti vetusti con l’eliminazione, nel contempo, delle barriere architettoniche che ostacolano il percorso pedonale. Lavori in corso anche sul tratto di percorso ciclopedonale che collega Ponte Quattro Martiri a via dei Giacinti. Aggiunge Micalizzi: «Come promesso ai cittadini, che con le loro preziose segnalazioni dimostrano attenzione al territorio, proseguono gli interventi con piccole opere di qualità che, messe insieme, formano la grande opera di riqualificazione della città. Questi lavori seguono quelli già ultimati e realizzati anche in zona Santa Rita - Sant’Osvaldo. In particolare, siamo intervenuti in via Vergerio e in via Marchesini sempre rifacendo i marciapiedi ed eliminando le barriere architettoniche. Abbiamo riqualificato, poi, i camminamenti in via Crescini dove sono state sistemate anche le rampe di accesso per il raggiungimento della fermata dell’autobus che è stata opportunamente riposizionata. Con un po’ di pazienza interverremo in tutti i quartieri con cose concrete per garantire la sicurezza e l’accessibilità a tutti, a prescindere dalla propria condizione fisica, e per dare a tutte le zone della città un’immagine ordinata». Prossimi lavori in programma: manutenzione e rifacimento dei marciapiedi anche in via Lazzarini e in via Bonafede.