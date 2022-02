Al via il rifacimento dei marciapiedi in via del Partigiano e via Granze

Al via altri due cantieri in città per rifare i marciapiedi nei quartieri. Dopo il Centro e l’Arcella, da cronoprogramma è la volta dei quartieri 4 e 3. Giovedì 10 febbraio iniziano i lavori in via Del Partigiano, a Voltabarozzo, e venerdì 11 partono invece in via Delle Granze sud. «Proseguiamo con gli interventi dedicati alla cura dei quartieri - dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea MIcalizzi - Stiamo lavorando per mettere in sicurezza i marciapiedi per garantire un percorso pedonale accessibile a tutti, a prescindere dalla propria condizione fisica».

I cantieri

I lavori a partire da oggi 10 febbraio, e per una durata di tre giorni, in via Del Partigiano, interesseranno i marciapiedi sul lato civici pari della via dove verrà completamente rifatto il tappeto di usura in asfalto. Mentre gli interventi in via Delle Granze sud, con inizio da venerdì, e per una durata di una settimana circa, ripristinano duecento metri di camminamento ammalorato, compreso tra i civici 64 - 74 e 47 – 17, dove verrà rimosso il vecchio manto di usura e rifatto il nuovo asfalto. Proseguiranno per altre due settimane, invece, i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Bonafede. Cantiere ancora aperto, per tre settimane circa, anche in via Sonnino. Marciapiedi nuovi, invece, già da oggi, all’Arcella, dove sono terminati i lavori di rifacimento dei percorsi pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche in via Weber e in via Mancinelli.