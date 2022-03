Nuovi marciapiedi, continuano nei quartieri i lavori

Continuano nei quartieri i lavori di manutenzione dei marciapiedi e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Via Montà

Venerdì 11 marzo ha preso il via il cantiere in via Montà, nel tratto compreso tra le vie Bordiga e Sambin, sul lato civici dispari, dove verrà rifatto il marciapiede eliminando qualsiasi ostacolo che possa creare disagio all'accessibilità. I lavori prevedono la demolizione della vecchia pavimentazione ammalorata, la posa di nuovo cavidotto interrato e il completo rifacimento del camminamento. Meteo permettendo, l'intervento dovrebbe concludersi tra una decina di giorni. «Dopo il centro, l’Arcella e i Quartieri 4 e 3 - dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Andrea MIcalizzi - è la volta del quartiere 6 Ovest, Brentella-Valsugana, dove lavoriamo per rifare i marciapiedi. La nostra priorità è la cura dei quartieri, e non è uno slogan, lo stiamo dimostrando con i fatti, concreti. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza i camminamenti, per garantire un percorso pedonale accessibile a tutti, a prescindere dalla propria condizione fisica».

Terranegra

Da cronoprogramma del settore lavori pubblici del Comune, a via Montà seguono interventi in via Dal Pozzo, zona Terranegra, dove verranno ripristinati tratti di camminamento ammalorato e realizzati interventi di riqualificazione per potenziare l’accessibilità pedonale nella via e per agevolare l’accesso al parco limitrofo. I lavori inizieranno lunedì 21 marzo e, sempre meteo permettendo, dureranno cinque giorni. Cantieri ancora aperti anche in via Sonnino, in via De Pretis e in via Bonafede dove proseguono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e la posa di nuovi cavidotti per riqualificare l’illuminazione pubblica delle vie. «Ringrazio i cittadini che con le loro preziose segnalazioni dimostrano attenzione al territorio. Con un po’ di pazienza, interverremo in tutti i quartieri. Sono comunque sempre a disposizione per ricevere proposte, suggerimenti, e proprio per questo ricordo che tutti i giovedì sera, in facebook, ho aperto una finestra per dialogare in diretta, con chi mi vorrà seguire, sulle attività in corso e sui progetti futuri del Comune in città».