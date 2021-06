Lavori in corso dal primo luglio al 10 settembre in via Tommaseo: tutte le modifiche alla viabilità

Da giovedì primo luglio partiranno in via Tommaseo i lavori di ammodernamento e potenziamento della condotta fognaria, dopo le opere che lo scorso anno hanno interessato la rete idrica della zona. I lavori saranno avviati da via Nicolò Tommaseo all’altezza del Tempio della Pace e proseguiranno per tutta l’estate suddivisi in tre lotti funzionali, per concludersi nelle prime settimane di settembre. Si tratta di un cantiere mobile molto rilevante che andrà a potenziare e riqualificare la rete fognaria cittadina nell’ambito del programma di riduzione allagamenti messo in campo negli anni da Comune e AcegasApsAmga. L’intervento, inoltre, si realizzerà anche per ridurre al minimo i futuri interventi di manutenzione sulla rete fognaria una volta che sarà realizzata la nuova linea di metrobus, ovvero il progetto SIR3, che collegherà piazzale Stazione al quartiere Voltabarozzo.

Intervento

Grazie all’intervento, la rete fognaria a servizio dell’area sarà migliorata e potenziata. Oltre a consentire un’armonica convivenza con la nuova linea tramviaria eliminando il più possibile futuri interventi di manutenzione, le opere si inseriscono nel più ampio piano di riduzione allagamenti attivato negli anni da Amministrazione Comune e AcegasApsAmga. In particolare, i lavori consentiranno di mitigare il fenomeno degli allagamenti del territorio, aumentare l’efficienza e la sicurezza idraulica, migliorare la qualità igienico-sanitaria del sistema idraulico della zona.

Tre fasi

Allo scopo di causare il minor disagio possibile ai cittadini, la cantierizzazione di via Tommaseo avverrà secondo tre fasi principali e consecutive (I° fase: dal 01 al 07 luglio, II° fase: dal 20/07 al 20/08, III° fase: dal 10/08 al 01/09) con importanti modifiche alla viabilità, descritte di seguito. Attualmente via Tommaseo è percorsa da tre linee fognarie: una che serve via Tommaseo e parte di piazzale della Stazione; una che drena le portate raccolte in via Ugo Foscolo, via Goffredo Mameli e parte delle portate provenienti da via Diego Valeri; una dedicata a via Diego Valeri e parte di via Trieste. Considerate le necessità di potenziare e rinnovare la rete attuale e l’esiguità degli spazi a disposizione nel sottosuolo, i lavori riguarderanno la sostituzione di una delle tre condotte con uno scatolare più grande, di diametro 1250x1500mm in calcestruzzo lungo 145 metri. Verranno inoltre realizzati scavi di circa 75 metri per consentire la demolizione della conduttura attuale e la posa del nuovo collettore che utilizzerà lo stesso sedime dei tre attuali, con l’accorgimento di mantenere fuori dalla piastra dedicata al SIR 3 i manufatti d’ispezione. Nella fase finale del cantiere verrà realizzato il collegamento fra la rete di Via Foscolo e Via Valeri e la nuova fognatura, con uno scatolare di sezione pari a 100 cm di larghezza e 120 di altezza..

Prima e seconda fase

Come indicato, l’ampio intervento sarà sviluppato su diverse fasi di cantiere, al fine di ridurre al minimo il disagio per i cittadini. Dall’ 1 al 7 luglio (I°fase del cantiere) e dal 20 luglio al 20 agosto (II°fase), i lavori comporteranno la chiusura di via Nicolò Tommaseo, in direzione stazione ferroviaria, nel tratto compreso tra Via Gozzi e Via Goldoni, dove verrà deviata la viabilità in arrivo dalla fiera.

Terza fase

Dal 10 agosto ai primi di settembre si verificherà l’impatto più significativo nei confronti della viabilità in quanto, realizzando un tratto di fognatura in attraversamento, si andrà ad interdire completamente il traffico nel tratto di Via Tommaseo compreso tra la rotonda all’incrocio con Via Valeri e Viale della Pace e Via Gozzi. Il traffico in arrivo dalla fiera verrà al solito dirottato lungo Via Goldoni, mentre quello in arrivo dalla stazione ferroviaria e da Viale della Pace dovrà deviare lungo Via Foscolo e Via Valeri