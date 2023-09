Nuova Pediatria, completato lo "scheletro" dell'ala est: sarà pronta a fine 2024

Una visita guidata, per capire di persona i giganteschi passi avanti compiuti negli ultimi mesi: l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, si è recata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 settembre, nel cantiere della nuova Pediatria in Azienda Ospedaliera a Padova.

Nuova Pediatria

Accompagnata dal direttore generale Giuseppe Dal Ben ha potuto ammirare i progressi fatti: è stato infatti praticamente completato lo "scheletro" in cemento armato dell'ala est dell'edificio, che occuperà una superficie di 20mila metri quadrati e che, alto otto piani, avrà 157 posti letto più 8 posti di osservazione breve intensiva e 5 postazioni di dialisi, con le sei sale operatorie che saranno invece tutte collocate all'ultimo piano. In corso di realizzazione, invece, l'ala ovest, i cui lavori sono iniziati più tardi a causa degli approfonditi scavi archeologici compiuti dalla Soprintendenza. Il totale dell'investimento, interamente a carico del bilancio regionale, è di 61 milioni e 135mila euro, dei quali circa 13 milioni e 150mila euro per attrezzature e arredi, con l'obiettivo di “umanizzare” l'ambiente il più possibile. L'assessore Lanzarin ha sottolineato: «Solitamente non si riesce a rispettare con puntualità il cronoprogramma per la costruzione di queste grandi opere, perché mille motivi fanno slittare in avanti le tempistiche, ma in questo caso c'è grande precisione nonostante le problematiche legate a Covid, aumento dei costi e reperimento delle materie prime. Siamo di fronte a una struttura ospedaliera vera e propria».

Fine 2024

Sulle tempistiche, invece, si "sbilancia" il dg Dal Ben: «Contiamo di concludere i lavori e di vedere la nuova Pediatria operativa entro la fine del 2024. Sarà solo il primo step della riqualificazione dell'area, tra la nuova torre polifunzionale con il rinnovato pronto soccorso e l'Ospedale della Mamma e del Bambino: ci vorranno almeno otto anni per ultimare il tutto, e puntiamo alla stessa scadenza anche per il nuovo Polo della Salute di Padova Est».