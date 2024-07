Gettata la platea di fondazione della nuova scuola elementare di Arsego

Procedono spediti i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova scuola elementare di Arsego a San Giorgio delle Pertiche. La prima fase degli interventi, dedicata alla demolizione del vecchio edificio, iniziata a gennaio, si è conclusa esattamente dopo due mesi quando, il 23 marzo, c’è stata la “posa della prima pietra” al termine della quale gli alunni della primaria “Pascoli” hanno interrato una “capsula del tempo”, contenente disegni fatti dai bambini oltre a pensieri e dediche messi su carta dai presenti alla cerimonia per celebrare l’evento. Successivamente si è proceduto, nell’ordine, agli scavi per le fondamenta, al tracciamento sul terreno delle caratteristiche planimetriche e altimetriche dell’opera, alla posa dell’armatura e dei casseri. Il tutto rispettando lo stretto timing previsto per i vari step, nonostante una primavera ed un inizio estate particolarmente piovosi.

In settimana è iniziata la “fase 2” dell’opera, con il getto della platea di fondazione che permetterà, una volta consolidata, di poter erigere i muri e arrivare al secondo piano dell’edificio: una lavorazione che richiederà un grande sforzo di mezzi e uomini: sono attese 2 autopompe e 90 autobetoniere che riverseranno 900metri cubi di calcestruzzo su una platea armata con 70 tonnellate di acciaio. Il tutto, per ragioni tecniche, deve avvenire in un’unica giornata, ragion per cui l’Amministrazione Comunale, con ordinanza del Sindaco, ha limitato il traffico in prossimità del cantiere, per permettere l’ordinato svolgimento del lavoro. Il progetto del nuovo edificio scolastico prevede la realizzazione di 10 ampie aule didattiche e 5 laboratori, palestra omologata e auditorium con ingresso e servizi autonomi per renderli fruibili anche alla cittadinanza, senza impegnare gli spazi strettamente scolastici; si tratterà di un edificio a consumo energetico quasi nullo, dotato di impianto fotovoltaico con potenza di 163 kW per il riscaldamento e la ventilazione con trattamento dell’aria.

L’edificio è stato progettato dallo Studio Des Archi di Santa Maria di Sala, ed è realizzato da un raggruppamento di imprese con capogruppo la ditta Ruffato Mario s.r.l. e le ditte mandanti Canton Giovanni s.n.c di Canton Lucio & C. e T.S.B. s.r.l.. I lavori sono diretti dall'Arch. Alberto Zanchettin dello studio Saico Ingegneria s.r.l. e coordinati dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Menato Giuseppe. Di ritorno da un sopralluogo con il Vicesindaco e Assessore all’Edilizia Scolastica e i tecnici comunali, commenta così il Sindaco Daniele Canella: “I lavori procedono in maniera serrata in sinergia tra impresa appaltatrice, direzione lavori e ufficio tecnico. Siamo convinti che gli inevitabili disagi legati al cantiere saranno più che ripagati dal risultato finale: una scuola nuova, attrattiva, ecosostenibile che sarà un modello per tutta l’Alta Padovana. Quest’opera e quella parallela dell’asilo nido comunale in costruzione in via Zuanon segneranno un punto di svolta per la nostra comunità, rispondendo ad esigenze che le famiglie manifestano da anni”.