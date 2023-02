Palazzine Liberty, lavori in standby e progetto modificato. Lonardi: «Mancano i permessi»

Si riapre la polemica attorno al progetto delle palazzine Liberti di piazzale Boschetti. A riaprirla è stato il vicepresidente del Consiglio comunale, il leghista Ubaldo Lonardi, rendendo nota la risposta del sindaco Giordani ad una sua interrogazione avvenuta durante una passata seduta dell'assise in cui aveva segnalato le differenze tra i progetti approvati e quelli poi esposti pubblicamente da Franco Ferraro, alla testa del gruppo di proprietari che hanno scambiato il loro terreno a fianco del parco Iris con il Comune per avere le due palazzine e restaurarle. Difformità che starebbero nel numero di parcheggi interrati previsti, che nella delibera approvata in Consiglio sono 62, mentre poi salgono a 99 nel definitivo, con esborsi economici quindi totalmente diversi

Giordani

«In merito al progetto di recupero degli immobili, già in fase di prima presentazione nell’aprile 2022, gli uffici avevano evidenziato ai privati che l’intervento proposto non era coerente con disciplina dell’accordo pubblico-privato approvato in giunta, in Consiglio e nell'atto di permuta - si legge nella risposta firmata dal sindaco Sergio Giordani ed inviata a Lonardi - .E che tali modifiche influivano sull’equilibrio economico posto alla base dell’atto di permuta stesso. Per questo, l’istanza è stata recentemente integrata da parte della società e sulla stessa è in corso una approfondita istruttoria da parte dei settori tecnici e degli enti esterni, che dovranno esprimere i loro pareri sull’intervento in sede di Conferenza di Servizi convocata per il 17 marzo prossimo. Parallelamente, un primo esame della documentazione progettuale integrativa, ha evidenziato che permangono modifiche rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo e per questo è stata avviata la procedura per l’affidamento di un incarico per una perizia integrativa di stima, con spese a completo carico della società Liberty. Ad oggi quindi il procedimento è in corso e non ci sono atti conclusivi di assenso sull’intervento proposto dalla società Liberty per il recupero del compendio immobiliare».

Lonardi

«Tutto ciò smentisce le dichiarazioni della società stessa, che davano per acquisite le numerose modifiche intervenute - replica il leghista - .Una tale precisazione dell’amministrazione comunale avrebbe dovuto avvenire tempestivamente. Sono soddisfatto che della perizia integrativa di stima, con spese a carico della società Liberty, anche se il problema dell’equilibrio economico posto alla base dell’atto di permuta stesso è solo uno tra quelli evidenziati, ma non comprendo come possano essere iniziati i lavori. Se Giordani dice il vero, significherebbe che i lavori sono iniziati senza che vi sia da parte del Comune il rilascio del permesso a costruire».