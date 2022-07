Terminati i lavori del parcheggio al cimitero: «Un’opera che risponde alle richieste dei cittadini»

Il sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Bombonati si sono recati al nuovo parcheggio del cimitero del paese in occasione della conclusione del primo stralcio di lavori che comprendono anche la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra Carmignano e Spessa.

Park e pista ciclabile

«Finalmente per molti cittadini sarà più comodo raggiungere il cimitero in sicurezza - ha affermato il sindaco Pasqualon - e sono soddisfatto per il pieno rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera. Ora si passerà al secondo stralcio e cioè alla realizzazione della ciclabile che collegherà due direttrici per ora non commesse. I lavori sono stati realizzati senza alcun mutuo in piena disponibilità di cassa dell’amministrazione comunale. La Regione del Veneto inoltre ha contribuito alle spese con un finanziamento di circa 300 mila euro». Il progetto (parcheggio e pista ciclopedonale) viene a costare complessivamente circa 1.300.000 euro: utilissimo il park e addirittura strategica la ciclabile che collega la direttrice Camazzole-Carmignano centro alla frazione di Spessa (via Montegrappa-via Trento-centro). «Nel nostro programma - ha ricordato Andrea Bombonati, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - abbiamo sin da subito puntato sulla sicurezza delle strade e sul completamento e miglioramento della rete per la mobilità sostenibile. Il parcheggio e la ciclabile saranno illuminati con lampioni a Led ad alta efficienza che quindi consumano poco e ci permettono di tutelare l’ambiente e di avere nel tempo un notevole risparmio economico che significa spendere ancor meglio i soldi della comunità». I lavori finalizzati alla realizzazione del parcheggio e al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, portano ad un evidente miglioramento della sicurezza dei cittadini e riqualificano una parte del sistema viario comunale. Gli interventi hanno previsto la fornitura e posa della fondazione stradale, la pavimentazione, la segnaletica verticale e orizzontale, il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Ed infine la sistemazione del verde pubblico e la messa a dimora di nuovi alberi.