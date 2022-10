Lavori in corso nei parchi e nelle aree fitness

Prosegue la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei parchi a Selvazzano Dentro.

Parchi

Le aree verdi rimangono punti di incontro ed aggregazione dei cittadini perciò richiedono manutenzioni, cura ed investimenti per il loro miglioramento. Sono sempre più vissute dai selvazzanesi come si è potuto constatare nel post pandemia. In questi giorni sono stati installati quattro attrezzi calistenici per fare fitness all'aperto: una scala orizzontale e le sbarre per trazioni al Parco di via Pirandello a Caselle e delle parallele e sbarre per trazioni al Parco di via Santa Elisabetta a Caselle, è stato inoltre completamente manutentato lo scivolo al Parco di via Santa Cecilia a Caselle, è stata installata una nuova altalena al Parco di via Sant’Amelia a Caselle e altre sono state manutentate nei Parchi di Selvazzano Capoluogo, San Domenico e Tencarola. «I parchi - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi - rappresentano un punto importante del nostro programma ed un impegno quotidiano dell’Assessore preposto Giacomo Rodighiero. Sono iniziati gli interventi di sostituzione delle attrezzature e dei giochi rovinati nel tempo, manutentate panchine, cestini, tavolini ed altri manufatti in legno, unendo il lavoro dei nostri preziosi collaboratori comunali addetti alle manutenzioni e grazie ad un progetto che ha visto la partecipazione dei nostri adolescenti all’opera. Contiamo sull’aiuto di tutti i Cittadini per mantenere le nostre aree verdi in ordine e pulite».

Lavori

«La cura del patrimonio del bene pubblico anche nei parchi - aggiunge l’assessore allo sviluppo delle politiche infrastrutturali dei parchi comunali e alla riqualificazione dell'arredo urbano Giacomo Rodighiero - continua per cercare di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri Concittadini. Sono interventi destinati a rendere più sicure, gradevoli e decorose le aree verdi che sono utilizzatissime dai bambini e dagli adulti. Per quanto riguarda queste ultime aree fitness stiamo adeguando anche la cartellonistica per l’utilizzo appropriato delle stesse. Nel 2023 daremo forma anche al nuovo percorso vita arginale. Ricordo inoltre che il contributo assegnato per un complessivo tra il 2022 e il 2023 di 187.500 euro verrà utilizzato già nel mese di novembre 2022 per integrare il piano di rigenerazione dei nostri parchi che ha preso forma all’inizio di quest’anno; oltre ai vialetti verranno sostituite staccionate e fontanelle che attendevano da tempo la sistemazione. In queste settimane, ad integrazione di questa progettualità complessiva, abbiamo dato avvio alla sistemazione e alla messa in sicurezza di giostrine e di relativi fondi antitrauma. Sull’arredo e sul decoro urbano l’Amministrazione Comunale sta facendo cospicui investimenti. Nel corso dei prossimi mesi la Cittadinanza potrà usufruire di strutture rinnovate e nuove opportunità per godersi le aree verdi attrezzate del territorio».