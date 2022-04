Un piano da 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana: la sfida del Comune

La giunta di Cadoneghe ha approvato uno studio di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione degli spazi aperti dell’area compresa tra il parco della Castagnara e il Parco della Repubblica. Si tratta di lavori in cinque lotti, per una spesa stimata di cinque milioni di euro, che andranno a interessare le due aree pubbliche nella zona occidentale del territorio comunale, in un’ottica di maggior collegamento tra le zone verdi e di migliore fruibilità di queste ultime da parte della cittadinanza. Finalità che renderanno possibile la richiesta di accesso ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda la rigenerazione urbana.

Interventi

Un’idea che parte da lontano. Da quando, cioè, il Comune di Cadoneghe ha inserito, tra gli strumenti programmatici, interventi di rigenerazione urbana e di riduzione dell’impatto ambientale, nell’ambito del Piano di azione per l’Energia e il Clima (Paesc) e il progetto Life Veneto Adapt, cui ha preso parte assieme agli altri due Comuni dell’Unione Medio Brenta: Curtarolo e Vigodarzere. Uno degli interventi più importanti in programma riguarda, per l’appunto la “rigenerazione degli spazi aperti tra il parco della Castagnara e il Parco della Repubblica” due tra le maggiori aree verdi di Cadoneghe. In questo contesto è stato presentato un masterplan, realizzato dallo studio CZ che prevede, tra le altre cose, l’abbattimento parziale del vecchio muro di cinta del Parco della Repubblica (verrà sostituito da una recinzione “aperta” in ferro battuto), il rifacimento dei percorsi interni e la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Muson, con una “spiaggia urbana” nelle prossimità.

Cadoneghe

“Si tratta di un progetto che rivoluzionerà gli spazi urbani a Cadoneghe – avvisa il sindaco Marco Schiesaro –. Partiremo dall’esistente per riqualificarlo e metterlo in comunicazione. In questo modo verrà creato un percorso diretto tra le due aree verdi a ridosso del Muson: parco della Repubblica e il bosco della Castagnara, consentendo, finalmente, una più ampia fruizione del pubblico di quest’ultimo. Non solo: con la passerella ciclopedonale avremo finalmente un collegamento diretto con la stazione Sfmr di Vigodarzere, promuovendo così la mobilità sostenibile. Si tratta di un progetto che sposa appieno la filosofia promossa dall’ampio capitolo del Pnrr dedicato alla rigenerazione urbana. Sappiamo che sarà una sfida difficile, visto l’alto numero di enti che stanno partecipando e i criteri che non premiano i comuni a basso indice di vulnerabilità sociale come il nostro. Le idee ci sono e faremo comunque il possibile per portarle avanti. Non sarà, del resto, l’unico bando cui parteciperemo, ma si tratta comunque di uno dei progetti che sta più a cuore alla nostra amministrazione, che ha l’ambizione di recuperare quella che era la ‘Cadoneghe di una volta’, con i suoi campi, la sua vegetazione spontanea, in armonia con la Cadoneghe di oggi, residenziale, industriale, moderna”.