Ponte sull'Adige, al via i lavori di manutenzione sulla strada statale

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato l’esecuzione dei lavori di manutenzione del ponte sul fiume Adige, al km 38 della Strada statale 16 “Adriatica” tra Boara Pisani (Padova) e Boara Polesine, località nel comune di Rovigo.

Lavori

Per consentire la prosecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì 23 gennaio lungo il ponte sarà in vigore il senso unico alternato nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 6 del giorno successivo, esclusi festivi e prefestivi, e il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 40 tonnellate. Gli interventi in progetto consistono nel ripristino delle superfici in calcestruzzo in corrispondenza delle spalle e delle passerelle pedonali, nella sabbiatura e verniciatura delle superfici al di sotto dell’impalcato, nella sostituzione di alcune componenti dell’infrastruttura con rinforzi strutturali localizzati e nella sistemazione delle passerelle pedonali tramite sostituzione dei montanti e dei parapetti. Completa l’intervento la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dell’acqua piovana. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 2,6 milioni di euro.