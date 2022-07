Lavori inderogabili, cambia la viabilità sul trafficato ponte

Da lunedì 18 luglio iniziano una serie di interventi per adeguare i sottoservizi (fognature, gas e altri) che passano sotto al ponte “Azzurro” di Tencarola.

Lavori

Per consentire all’impresa che eseguirà i lavori di farlo in assoluta sicurezza sarà necessario istituire temporaneamente un senso unico alternato sul ponte, regolato da un impianto semaforico mobile, e chiudere l’adiacente passerella ciclopedonale sul lato chiesa. «Nonostante questo finanziamento e quest’opera abbiano radici lontane - afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - abbiamo fatto tutto il possibile nei tempi che hanno definito i vari enti interessati per arrivare alla definizione del cantiere che è stato concordato con la ditta, le forze dell’ordine e gli stessi enti. Lunedì 18 luglio iniziano i lavori di preparazione e di spostamento dei sottoservizi sul Ponte “Azzurro” di Tencarola e in questi tre giorni verranno predisposti i lavori preliminari al cantieramento. È stata quindi necessaria la variazione della disciplina di viabilità, lunedì 18 luglio per due ore circa è previsto il senso unico alternato della viabilità, mentre per gli altri due giorni martedì 19 luglio e mercoledì 20 luglio la percorrenza a senso unico alternato regolato da impianto semaforico è prevista per l’intera giornata perché deve essere proprio posizionato un tubo sul Ponte e per mettere in sicurezza i lavori risulta necessario il senso unico alternato. Abbiamo cercato di informare la Cittadinanza in anticipo con la predisposizione della cartellonistica in evidenza nelle strade di percorrenza già posizionata da giorni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma sono lavori che per la sicurezza idraulica e per una prescrizione molto chiara del Genio Civile devono essere fatti».

Cronoprogramma

Il cronoprogramma prevede: