Sospiro di sollievo per gli automobilisti: il ponte sulla Statale non chiuderà

Pericolo scampato: il ponte sull'Adige che collega Boara Pisani alla provincia di Rovigo non sarà chiuso al traffico.

Lavori

Gli automobilisti che quotidianamente lo percorrono possono così tirare un sospiro di sollievo. A differenza di quanto preventivato un paio di settimane fa, il ponte di ferro sarà regolarmente percorribile dai veicoli a motore: come spiega "Il Gazzettino", infatti, la ditta incaricata della manutenzione straordinaria ha ideato uno stratagemma ad hoc, ovvero un sistema di ponteggi che verrà montato sotto al ponte, in modo da garantirne l'apertura. Il cantiere, che partirà a fine mese, rimarrà operativo per 490 giorni, con i costi dei lavori che si aggirano sui 10 milioni di euro: la notizia è stata assimilata con soddisfazione dall'amministrazione locale, alla luce anche dei lavori in corso su un altro ponte (questa volta sul fiume Gorzone) nella vicina Stanghella.