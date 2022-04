Al via il cantiere per la ristrutturazione del ponte nella Bassa

Sono iniziati oggi, giovedì 28 aprile, i lavori per la completa ristrutturazione del ponte di via Valli sul Navegale, a Pozzonovo: è un intervento molto atteso e assolutamente necessario dal momento che la struttura, risalente al 1918, versa in pessime condizioni e la sua stabilità è fortemente compromessa.

Ponte

L’amministrazione comunale nelle scorse settimane ha deciso di affrontare concretamente la situazione, come mai era stato fatto prima, disponendo l’interdizione al traffico per garantire l’incolumità dei cittadini di Pozzonovo e Stroppare. Afferma il primo cittadino Arianna Lazzarini: «Dopo aver già messo in sicurezza i ponti di via Fanzaghe e di via Valchiesa, questo nuovo intervento costituisce un passo in avanti verso la soluzione definitiva del complesso problema della transitabilità di alcuni ponti presenti nel nostro territorio. Sono certa che eventuali disagi per la viabilità passeranno in secondo piano rispetto alla consapevolezza dell’importanza dell’impegno assunto da questa amministrazione. Voglio comunque informare che il primo intervento attuato sarà quello per la realizzazione della soletta in calcestruzzo, che permetterà di riaprire al traffico via Valli». La messa in sicurezza sotto il profilo statico del ponte a doppio arco, non ne modificherà la geometria, la sagoma e il sedime. I lavori, diretti dall’ing Fabio Corradi, porteranno al risanamento e al consolidamento della struttura, previa pulitura dell’intero paramento murario. «Ultimati gli interventi di consolidamento statico - spiegano i tecnici comunali - il progetto vedrà la realizzazione della nuova pavimentazione stradale Infine, verrà rifatta la segnaletica e sarà realizzato un nuovo guardrail che metta in sicurezza il transito dei veicoli sulla sede carrabile». L’intervento prevede una spesa complessiva pari a 166.651 euro, finanziata al 50% da un contributo della Provincia di Padova e per il restante 50% con fondi propri del Comune di Pozzonovo.