Potenziamento della rete idrica, un mese di lavori nell'importante arteria

Si informa che da giovedì 9 giugno fino a venerdì 8 luglio saranno eseguiti i lavori di potenziamento della rete idrica che coinvolgeranno il tratto di via XX settembre da via Roma a via Galilei a Pozzonovo. Durante il periodo indicato il traffico veicolare nel tratto di strada di via XX settembre non sarà consentito per tutto l’arco della giornata mentre rimarrà utilizzabile il marciapiede da parte dei pedoni. Durante la permanenza del cantiere un’ordinanza comunale consentirà l’inversione del senso unico sul tratto di via Galilei. Durante tutte le fasi di lavoro ed in ogni orario verrà garantito l’accesso dei residenti ai passi carrai. Il cantiere sarà delimitato e segnalato da opportuna segnaletica.

Benefici

I lavori prevedono la sostituzione dell’attuale tubazione idrica con una nuova condotta più potente, con una conseguente portata nettamente superiore e consentirà un servizio migliore per la comunità e una notevole riduzione delle perdite, nonché una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico. AcegasApsAmga e Amministrazione Comunale sono infatti impegnati in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie, alla distrettualizzazione delle reti che consente un controllo attivo delle perdite idriche e alla manutenzione delle condotte.