Non c'è due senza tre: nuova proroga per i lavori in via Tommaseo

Con un'ordinanza dirigenziale il Comune di Padova annuncia una nuova proroga fino a mercoledì 9 settembre dei lavori stradali nel tratto di via Niccolò Tommaseo compreso tra via Valeri e via Gozzi